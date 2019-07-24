Çin’den ABD’ye: Kara elini çek

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ÇIN, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarına karşı yapılan gösterilere yönelik ABD'nin toplanma ve ifade özgürlüğü çağrısını protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying Hua ise, "Çin, kesinlikle herhangi bir yabancı gücün Hong Kong'a müdahale etmesine müsamaha göstermeyecek" dedi.