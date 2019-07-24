Çin'den Hong Kong'a gireriz mesajı

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, 21 Temmuz'da meydana gelen gösteriler ve Çin'in bölgedeki irtibat ofisine saldırılması olayları başta olmak üzere Hong Kong'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bazı radikal göstericilerin merkezi hükümetin otoritesi ve bir ülke-iki sistem ilkesinin en temel prensibine meydan okuduğuna işaret eden Vu, buna müsamaha edilemeyeceğini söyledi.

Vu, Savunma Bakanlığının bu meseleyi nasıl halledebileceğine ilişkin, Ordu Konuşlandırma Kanunu'nun 14. maddesinin bu konuda açık ve net olduğunu kaydetti.

Hong Kong'un 1997'de Çin'e devrinde yürürlüğe giren ilgili kanun, Hong Kong yerel hükümetinin kamu güvenliğinin sağlanması ve doğal afetlere yardım edilmesi için Çin hükümetinden Hong Kong'a asker talep etmesine imkan tanıyor. Kanun ayrıca ordunun ilgili görevlerini bitirir bitirmez yerine geri dönmesini gerektiriyor.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.



Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.?



Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. ?

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. ?

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.