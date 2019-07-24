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Hamaney'in danışmanından "Trump yönetimiyle müzakere etmeyiz" çıkışı

lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Danışmanı Hüseyin Dehkan, Başkanı yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceklerini ve muhtemel savaş durumunda ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alacaklarını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 20:07
Hamaney'in danışmanından Trump yönetimiyle müzakere etmeyiz çıkışı

Hamaney'in Danışmanı ve eski Savunma Bakanı Dehkan, Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve Tahran ile Washington'un müzakere ihtimalini değerlendirdi.

"İRAN'IN DENKLEMİ BELLİ: YA HEP YA HİÇ"

İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon oluşturma önerisine değinen Dehkan, "Hürmüz Boğazı'nın statüsünde herhangi bir değişiklik tehlikeli karşılaşmanın kapılarını açabilir. Hürmüz Boğazı'nda ya herkes boğazın güvenliğinden faydalanarak petrolünü satabilsin ya da hiç kimse petrol satamasın. İran'ın denklemi budur." dedi.

İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

Mevcut ABD yönetimiyle hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini belirten Dehkan, şunları söyledi:

"Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceğiz. Savaş tehditleri de bir aldatmacadır. Eğer Washington savaşa girmeye karar verirse ABD güçlerinin bölgedeki bütün üsleri ve birlikleri hedef alınacak."

"BAE, İRAN'IN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Dehkan, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, İran'ın ulusal güvenliğine tehdit haline geldiğini söyledi.

İranlı yetkili, konuya dair "Abu Dabi, İran'ın ulusal güvenliğine darbe vurmak isteyen Amerikalıların merkezi haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

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Hamaney'in danışmanından "Trump yönetimiyle müzakere etmeyiz" çıkışı
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