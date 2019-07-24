BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine (Brexit) girilmesinden bu yana siyasette çalkantılı günler geçiren İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu. Eski Londra Belediye Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı olan Johnson, dün yapılan seçimle Muhafazakar Parti liderliğine seçildi. Parti üyelerinin katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, yeni başbakan olmaya hak kazandı.Mevcut Başbakan Theresa May, bugün istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek. Ardından Johnson, Kraliçe'den hükümeti kurma görevini devralacak. Johnson'ı dış politika gündeminin acil çözüm bekleyen ilk maddesi, İngiliz bandıralı petrol tankeri Stena Impero'ya Basra Körfezi'nde İran tarafından el konulması olacak. Johnson'ın öncelikli hedefinin ise 31 Ekim'de İngiltere'yi AB'den ayrılmasını gerçekleştirmek olduğu ifade ediliyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, gazetecilikten siyasete tüm kariyerinde hep "renkli" ve "tartışmalı" bir isim olmayı başardı. Damat Ferit Paşa kabinesinde İçişleri Bakanlığı yapan, İstiklal Savaşı'na karşı muhalif yazılar kalem alan ve İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu Ali Kemal Bey'in torununun çocuğu olan, tam ismiyle Alexander Boris de Pfeffel Johnson, 19 Haziran 1964'te ABD'de dünyaya geldi. İngiliz vatandaşı olan Johnson, üniversite eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladı ve bir dönem The Times gazetesinde çalıştı.