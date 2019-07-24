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'nin iki füze ateşlediği iddiası

ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği öne sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 07:07
Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği iddiası

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini belirtti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirdi.

Uluslararası basındaki haberlerde füze ateşlendiği iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapıldı.

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Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği iddiası
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