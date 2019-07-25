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Alkollü trafiği birbirine kattı

Tayvan’da alkollü bir , otomobillere ve yayalara çarparak trafiği birbirine kattı. Sürücü, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 13:04
Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı

Olay anı, amatör kamera tarafından kaydedildi. Olay, Taichung şehrinde meydana geldi. Alkollü kadın sürücü, başka bir kadın sürücü ile tartışmasının ardından sinirlenip bulunduğu bölgede tur atmaya başladı.

Öfkeli sürücü, otomobilini çevrede bulunan insanların üzerine sürmeye başladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, insanların, üzerlerine gelen otomobilden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı

Aracın camına tuğla fırlattı!

Bölgede bulunan kişiler olay yerine gelen polise, "Neden ateş etmiyorsun?" diye sorarken, polisin harekete geçmediğini gören bir kişi, kadının durması için arabasının ön camına tuğla fırlattı. Daha sonra aracının lastiği patlayan kadın, mecburen durarak aracından indi. Polis tarafından yapılan muayenede, kadının yasal sınırın çok üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

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Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı
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