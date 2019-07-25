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’daki saldırı ırkçı çıktı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Almanya'nın Hessen eyaletinin Wachtersbach kentinde önceki gün 26 yaşında bir Eritre vatandaşına silahla saldırı düzenlendi. Savcılık saldırının "Yabancı düşmanı saiklerle" yapıldığını tespit etti. Başsavcılık sözcüsü Alexander Badle failin kendine rastgele bir hedef aradığını ve mağdurun "Sırf deri rengi nedeniyle" saldırıya maruz kaldığını söyledi. 26 yaşındaki Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu. Pazartesi günü meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan 55 yaşındaki Alman vatandaşı bulunduğu otomobilden tesadüfen etrafta duran Eritre uyruklu kişiye ateş açarak karnından ağır yaralamış, kendisi de intihar etmişti.
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Almanya’daki saldırı ırkçı çıktı
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