‘Güvenli bölge ile Türkiye’nin gücü artacak’

BOSNA VE IRAK'TA GÜNDEME GELMİŞTİ

1-Güvenli bölge tam olarak ne anlama geliyor ve bu tartışmalar ne zaman başladı?

Güvenli bölge koruyucu ve caydırıcı bir askeri güç tarafından savaş ve çatışma durumlarında belirli bir bölgedeki sivil nüfusu korumak adına oluşturulan bölgelerdir. Güvenli bölgenin tesis edilmesi için düşmanca ilişkiler içerisindeki tarafların tümünün onayı alınmak zorunda değildir. Bu örneklere daha önce Bosna, Irak ve Ruanda gibi ülkelerde şahit olduk. Suriye'de rejimin sivillere karşı silah kullanmaya başlaması ve sivillerin kitleler halinde göç etmeye başlaması ile birlikte farklı formüller ve isimlendirmeler altında güvenli bölge oluşturmaya dönük tartışmalar başladı.

UÇUŞA YASAK BÖLGE BEKLENTİSİ

2-Güvenli bölge uçuşa kapalı olacak mı? Burada güvenliği hangi güçler sağlayacak?

Bugün ABD ile Türkiye arasında müzakeresi süren güvenli bölgenin aynı zamanda uçuşa yasak bölge ilan edilmesi şimdilik ileri bir beklenti. Aslında olması gereken bir şey, çünkü Esed rejimi ya da Rusya'nın buraya dönecek olan sivillere havadan saldırmayacağının bir garantisi yok. Ancak uçuşa yasak bölge ilanı çok daha büyük tedbirleri de gerektiriyor. Ancak bunun için bir hazırlık görünmüyor.

KİLİT ÜLKE RUSYA

3-Uluslararası kamuoyunda güvenli bölge tartışmaları nasıl yankı buluyor?

ABD'de Trump yönetimi güvenli bölge konusunu Türkiye ile ilişkiler açısından yeni bir moment olarak görüyor ancak içerde buna yönelik bir direnç olduğunu da biliyoruz. Avrupa ülkeleri başından beri Suriye krizinin çözümünde aktif rol almamış, krizi kendilerine yansıyan boyutuyla Avrupa'ya göç odaklı bir sorun olarak değerlendirmiştir. Bu noktada kilit bir rol oynayacak olan Rusya'dır. Rusya, meseleyi güvenli bölge oluşturma kapsamında okursa sorun çıkarmaz.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU ÇOK AÇIK

4- Bundan sora Türkiye'nin pozisyonu ne olur ve süreç nasıl ilerler?

Türkiye'nin pozisyonu açık. ABD ile sahada nasıl bir işbirliği ve koordinasyon yapılacağına dair detayları bilmiyoruz. Ancak önümüzde zorlu bir süreç olduğunu unutmayalım. PKK'nın Türkiye-ABD mutabakatına uyması konusunda ve olası sabotaj hamleleri, Esed ve Rusya'ya yanaşması ihtimalleri karşısında ABD'ye ciddi sorumluluk düşüyor.

MÜLTECİLERİN BİR KISMI GÖNDERİLEBİLİR

5-Suriyeli mültecilerin tamamının güvenli bölgelere yerleştirilmeleri mümkün mü?

Suriyeli mültecilerin tamamının yani üç buçuk milyon insanın bu bölgeye yerleştirilmeleri mümkün değil. Zaten böyle maksimalist bir hedef de yok. Burada öncelik PKK ve rejim tehdidi ile bu bölgelerden göç edenlerin geri dönmesi olabilir. Bu da önemli sayıda Suriyeli mültecinin güvenli bölgeye yerleştirilmesi anlamına gelir. Bu bölgelerde hayat normalleştikçe ve krizin çözümü ilerledikçe sayı artacaktır.

PKK'NIN MANEVRA ALANI DARALACAK

6-Güvenli bölgenin oluşturulmasından ardından YPG/PKK ve diğer terör örgütlerini nasıl bir son bekliyor?

Sadece Suriye'de değil, Irak sınırı boyunca da yürütülen operasyonlar, Türkiye'nin güvenliğini sınırlarından başlatmadığını ve teröre yaşam alanı bırakmadığını göstermiş oldu. ABD ile bir mutabakata varılması durumunda ise bu bölgede PKK'nın alanı oldukça daralmış olacak. ABD'nin konjonktürel hesaplarının bir parçası olmasının limitlerini görmüş olacak. Türkiye sınırlarını koruma ve terörle mücadeleyi dışarıya taşımış olacak.

SURİYE KRİZİ ÇÖZÜLEBİLİR

7-Güvenli bölgelerle uzun vadede ulaşılmak istenen hedef nedir?

Son yıllarda neredeyse bütün terör örgütlerinin yalnızca güvenlik güçlerine saldıran birer örgüt olmaktan çıkıp devletimsi yapılara evrilme heveslerine kapıldıklarını görüyoruz. Burada uzun vadeli hedefler PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin toprak kontrolünün ve dolayısıyla uzun vadede fiili yerleşik bir yapı olmalarının önüne geçmek. Ayrıca eğer başarılı bir model olursa Suriye krizinin siyasi çözümünün bir parçası da olabilir.

TÜRKİYE DAHA ETKİLİ OLACAK

8-ABD ve Türkiye koordinasyonu ile yönetilecek olan bu bölgeye ilişkin; Rusya, İran ve Şam yönetiminin bakış açısı nasıl?

Bu üç aktör de kendilerinin içinde olmadığı bir mekanizma ya da müzakereden hoşnut olmayacaktır. ABD, Esed'e ve Rusya'nın Suriye'deki insiyatiflerine karışmıyor, Rusya da Suriye'nin Kuzey doğusunda ABD'nin attığı adımlara. Bu açıdan bakıldığında sessiz kalması beklenir. Ancak kendisine rağmen sonuç üretme potansiyeli olarak değerlendirirse tavrı değişir. İran ise bundan hoşnut olmayacaktır, çünkü PKK'nın kendisine karşı daha fazla kullanılmasının önü açılacak. Dahası eğer anlaşma sağlanırsa ABD'nin ve Türkiye'nin bu bölgedeki rolü artacaktır. Esed için de benzer bir durum söz konusu.

ABD İLE ANLAŞILMAZSA TÜRKİYE TEK BAŞINA OLUŞTURUR

9-Teröre bulaşmamış isimlerden yerel meclisler kurulacağı dillendiriliyordu. Bu isimler kim tarafından belirlenecek?

Bu formül Münbiç için de geçerli. Bu konuda asıl insiyatif Türkiye – ABD'de olacak tabi. Ama yerel aktörlerin de katkısı olacaktır. Eğer ABD ile anlaşma sağlanamazsa Türkiye tek başına güvenli bölge oluşturabilir.

TRUMP 32 KM'Yİ KABUL ETTİ

10- Güvenli bölge oluşturulurken Türkiye terör riskini sıfıra indirmek için Suriye'nin içine 32 kilometre girilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin bu talebi kabul edilecek mi?

32 km, M-4 otoyolunun sınır olarak kabul edilmesine dayanarak ortaya konulan bir beklenti. Ancak farklı noktalara farklı derinlikler söz konusu olabilir. Burada belirleyici olan şey, farklı bölgelerdeki tehdidin boyutlarıdır. 32 km'lik mesafeyi Trump kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak sahaya yansıması konusunda direnç olabilir.