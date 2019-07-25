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'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 09:46
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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