Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile ortak düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, telefon görüşmemizde Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey başkanlığında gelecek heyetin yeni öneriler getireceğini söylemişti. Pazartesi günü görüşmeler gerçekleştirdi. ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri gibi bir izlenim edindik. Eskisinden farklı olarak ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Esas güvenli bölgenin derinliği, buraların kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. Bu konularda henüz mutabakat sağlamış değiliz.



YOL HARİTASI UYGULANMIYOR

Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimize gelerek bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde yol haritası tamamlanacak, süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Aradan neredeyse 1 sene 2 ay geçti, daha yol haritası uygulanmıyor. Münbiç yol haritasının amacı YPG/PKK'nın tamamen oradan çekilmesi ve buraları kim yöneteceği, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışması ve buranın istikrara kavuşması. Bu anlamda bu model güvenli bölgeye taşınabilir ama bir oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi.



TRUMP RİCA ETMİŞTİ

Daha önce Cumhurbaşkanımızın harekâtla ilgili talimatı vardı. Trump'ın ricası üzerine biz bu harekatı durdurduk. Son zamanlarda sınırımızın öbür tarafında Türkiye'den giden PKK'lıların da olduğunu görüyoruz ve bu terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor, ABD'liler de silah veriyor.

İki gün önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Diğer taraftan Anayasa Komisyonu'nun kurulmasını değerlendirdik, 6 isim üzerinde anlaşmazlık vardı. Biz BM ve Türkiye olarak bunların sivil toplumu temsil etmediğini söylemiştik.4+2 formülü üzerinde bir mutabakat sağlandı. Şimdi detaylar görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komisyonu'nun kuruluşunu ilan edebiliriz.



ABD BASINI: TRUMP, ERDOĞAN İLE MÜZAKEREDEN YANA

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da 45 Cumhuriyetçi senatörle Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için Türkiye'ye uygulanması olası CAATSA yaptırımlarını görüştü. Washington Post, detayları kamuoyuyla paylaşılmayan toplantıyla ilgili olarak Trump'ın yaptırımlar dayatmak yerine Türkiye ile süreci müzakere etme yanlısı gözüktüğünü yazdı.



KALIN İLE JEFFREY GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Jeffrey'nin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin samimi, olumlu ve verimli geçtiğini belirtti.

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