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Son dakika: , Rus tankerine el koydu

güçleri, Kırım yarımadası yakınlarında, 'ndan Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 14:50
Son dakika: Ukrayna, Rus tankerine el koydu

Ukrayna güçlerinin Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.

Ukrayna, Rus tankerine el koydu

Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi Neyma olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek Nika Spirit yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.

Kasım ayında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere el koyarak denizcileri gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

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Son dakika: Ukrayna, Rus tankerine el koydu
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