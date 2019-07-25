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Trump'tan Zelenskiy'e tebrik telefonu

ABD Başkanı , 'daki erken genel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Devlet Başkanı 'i telefonla arayarak tebrik etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 21:57
Trump'tan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Deere, açıklamada, "Başkan Donald Trump, telefonda görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i son seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Başkan Trump ile Devlet Başkanı Zelenskiy, enerji ve ekonomik iş birliği dahil ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da rakibini rekor oy farkıyla geride bırakarak devlet başkanı olan Zelenskiy, kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisinin erken genel seçimlerde elde ettiği sonuçlarla da ikinci bir zafere imza atmıştı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı, yüzde 43,17 oy alarak seçimden birinci olarak çıkmıştı.

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Trump'tan Zelenskiy'e tebrik telefonu
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