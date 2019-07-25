Son dakika: TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

Çok kritik operasyonun ayrıntılarına TRT ulaştı. Saldırıdan bir gün sonra planlayıcılar tespit edildi. Daha sonra teröristler MİT tarafından takip altına alındı. İlk operasyon 18 Temmuz'da Duhok'ta bir yolda gerçekleştirildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

Nefes kesen takip devam etti. 6 gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, Irak'ın Kuzeyinde Batika kırsalında etkisiz hale getirildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, operasyonun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

"Başka hiçbir istihbarat teşkilatının başaramayacağı bir destan yazılıyor. Biz saldırının yapıldığı ilk gün bu sıradan bir terör saldırısı değil, evvelinde bir çalışma yapılmış, doğrudan hedef gözeterek yapılan bir saldırı... Arkasında da bir devlete ait istihbaratın devreye girdiğini söylemiştim. Şu ana kadar belgeler doğrular nitelikte.

Susturucu takılması, bu konuda özel eğitilmiş teröristlerin bir yerde hazırlandığını gösteren deliller. İstihbarat dünyası kendi içindeki insan hakları sınırlarını zorlayacak savaşlar içeren bir dünya. Bu operasyonlarda genelde tetikçiye ulaşmak bile çok büyük başarı olmasına rağmen, bizimse zincirleme operasyonlarla adeta tümevarım diyebileceğimiz bir noktaya doğru hızla ilerliyor.

MİT failleri hemen yakaladı. Sorgulama sonucu Duhok'ta Batika'daki operasyonlar ortaya çıktı. Ben bu operasyonun daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum."