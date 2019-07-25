Yürekten ‘çak’ dostum!

BUGÜN NELER OLDU

Avustralyalı futbolcu Carson Pickett'in kendisi gibi bir kolu olmayan 18 aylık Joseph Tidd ile bir araya geldiği bu görüntü, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tidd ile ilk kez nisanda bir araya gelen Orlando Pride takımında oynayan Pickett, geçen günlerde Orlando'da oynadığı maçta saha kenarında kendisini selamlayan Tidd ile bu pozu verdi. Pickett'ın antrenörü Becky Burleigh ikilinin bu sevimli pozunu Twitter'da "Dünyada daha fazla böyle neşe kaynaklarına ihtiyacımız var" sözleriyle paylaştı. Paylaşım beğeni rekoru kırdı.