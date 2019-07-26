Çin'de korkunç olay... Bacağı koptu

Olay, Çin'in kuzey doğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin bakımda olduğu ve henüz test edilmediği sırada bir kadın merdivenleri kullanmak istedi.

Bakım uyarısını dikkate almayarak arızalı olan merdivenleri kullanan 60 yaşındaki kadının iki bacağı da yürüyen merdivenlere sıkıştı.

Olay, Çin'in kuzey doğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin bakımda olduğu ve henüz test edilmediği sırada bir kadın merdivenleri kullanmak istedi.

Bakım uyarısını dikkate almayarak arızalı olan merdivenleri kullanan 60 yaşındaki kadının iki bacağı da yürüyen merdivenlere sıkıştı.