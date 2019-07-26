Dev projenin ardından o bölge 5 yılda yüzde 40 büyüdü!

Çin devlet başkanı Şi Cinping'in 2013 yılında dünya kamuoyuna duyurduğu "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin ardından Çin'in farklı bölgelerinde ekonomik olarak ciddi bir sıçrayış meydana geldi. Bu bölgeler arasında yer alan Xinjiang'da son 5 yılda ekonomik genişleme yüzde 40'lara ulaştı. Uzmanlar bölgenin bu kadar gelişmesinin nedenlerini anlatırken; tüm insanların ekonomik kalkınma sürecinde aktif bir rol oynadıklarını ifade ediyorlar ve ekonomide pozitif yansımaların daha da artacağını ifade ediyorlar...

1 TRİLYON 200 MİLYAR YUANA YÜKSELDİ!

Verilere göre, 2018 yılında Xinjiang bölgesinin gayrisafi bölge hasılası 1 trilyon 200 milyar yuana yükseldi. Bölge sakinlerinin harcanabilir geliri ilk defa yıllık 20 bin yuan seviyesini geçerek 21.500 yuana ulaştı. Bu miktar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 arttı.

Changji (Sanci) Hui Özerk İli'nde bulunan Zhundong Ulusal Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi, ülke genelinde en hızlı büyüyen ve en büyük büyüme potansiyeline sahip noktalardan biri.

15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR...

Bölgede yer alan Xinjiang Zhonghe şirketi tarafından geliştirilen yüksek saflıktaki alüminyum ve elektronik alüminyum folyo ürünleri tüm Asya ülkelerinin yanı sıra, Avrupa ve Amerika kıtalarından 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Şirketin genel müdür yardımcısı Bian Mingyong, ürün geliştirme ve teknoloji açılarından büyük atılımlar kaydettiklerini ifade etti. Bian, şirketin ürünlerinin havacılık ve demiryolu taşımacılığının yanında, yeni elektronik malzemelerde kullanıldığını dile getirdi.

ÜÇ YÖNDEN ULUSLARARASI KANALLAR KURDU Ekonomistler, endüstriyel kalkınmanın dışa açılma siyasetinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade ediyorlar. Xinjiang da son beş yılda bir "sınır kapısı ekonomi kuşağı" oluşturarak kuzey, orta ve güney olmak üzere üç yönden uluslararası kanallar kurdu.

Çin-Avrupa Tren Seferleri kapsamında Urumçi'den batı istikametine giden trenler, 19 Avrupa ve Asya ülkesindeki 26 şehre ulaşıyor.

Uzmanların ortaya koyduğu sayısal veriler; 2014'ten bugüne kadar Xinjiang'ın gayrisafi bölge hasılasının 920 milyar yuandan 1,2 trilyon yuan'a çıktığını, üç büyük endüstrinin yapısının iyileştirildiğini ve farklı gruplardan bireylerin ortak değerler etrafında hareket etme anlayışını benimsemeleri ile bu sıçrayışın süreceğini ortaya koyuyor.

XİNJİANG'IN O KÖYÜNDE...

Uzmanlar ve ekonomi analistlerine göre Xinjiang bölgesinde yer alan Hotan şehrine bağlı "Yeni Birlik" köyündeki Uygur, Hui ve Han etnik gruplarından insanlar; ortak bir çalışma anlayışı geliştirerek birbirlerine saygı ilişkisinin sınırlarını bozmadan ekonomik gelişmenin temel değerlerini ortaya koydular.

BÖLGE İNSANLARI DA İZLENİMLERİNİ ANLATTI

Köy sakinlerinden Fan Xiaokun ile Erken Tursuntohut, 2014'te "Yeni Birlik" köyüne taşınmalarının ardından ilişkilerini nasıl geliştirdiklerini anlattılar. Yakalandığı bir hastalık nedeniyle rahat hareket edemeyen Fan Xiaokun'a işlerinde ve sosyal yaşamında yardımcı olduğunu anlatan Erken Tursuntohut, onun koyun alıp iş hayatında aktifleşmesi için de çaba sarf ettiğini anlattı. Erken Tursuntohut, Fan'ın koyunları otlatmasına da yardım ettiğini ifade etti. Fan'ın şu an 50 baş koyun bulunan küçük sürüsü, ona yılda 20-30 bin yuan gelir getiriyor.

Xinjiang'da Fan Xiaokun ve Erken Tusuntohut arasındaki gibi birçok hikaye bulunuyor.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR...

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinden bir sağlık ekibi, Kaşgar bölgesindeki Birinci Halk Hastanesi'ne giderek doktorlara eğitim verdi. Hastanenin Kadın Hastalıkları Bölümü doktorlarından Asmügül Kerim, Profesör Xiang Dongfang'dan çok sayıda tedavi yöntemi öğrendiği için onur duyduğunu söyledi.

Guangdong eyaletinden Kaşgar'a giden Profesör Xiang, Birinci Halk Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü Başkanlığı'nı üstlendi. Hastalarını Geleneksel Çin Tıbbı ile Batı tıbbına ait tedavi yöntemlerini birleştirmek suretiyle tedavi eden Profesör Xiang, bu yöntemleri Kaşgar'daki diğer doktorlara da bire bir öğretti.