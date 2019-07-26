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'da yanardağ patladı! patlama 5,5 dakika sürdü!

'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde bulunan 'nda patlama meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 17:05
Endonezya'da yanardağ patladı! patlama 5,5 dakika sürdü!

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde bulunan Tangkuban Perahu Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, Bandung'un kuzeyindeki yanardağda bugün yerel saatle 15.48'de patlama oldu.

Yaklaşık 5,5 dakika süren patlamanın ardından 200 metrelik yüksekliğe küllerin yayıldığı belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, patlamanın yakınlarındaki turistik bölgelerin geçici süreliğine tahliye edildiği ve yanardağın hareketlilik durumunun incelendiği bildirildi.

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Endonezya'da yanardağ patladı! patlama 5,5 dakika sürdü!
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