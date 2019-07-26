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İdlib’de babanın çaresizlik anı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
İdlib’de babanın çaresizlik anı
Suriye'de Beşar Esad rejimi çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya ve Hevice köylerine bir kez daha hava ve kara saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 sivil hayatını kaybederken, Ariha'da İngiliz Telegraph gazetesinin ismini Amjad Abdullah olarak belirttiği babanın çocuklarını kurtarmaya çalıştığı anlardaki çaresizliği, savaşın tüm çirkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Telegraph'a göre Abdullah'ın eşi hava saldırısında hayatını kaybederken, tişörtünden enkaza asılı olan 18 aylık Rawan bu kareden dakikalar sonra düşerek ağır yaralandı. Abdullah'ın enkaz altında yarı gömülü olan iki çocuğundan 5 yaşındaki Riham'ın da hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
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İdlib’de babanın çaresizlik anı
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