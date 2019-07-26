İsrail ile anlaşmalar askıda

BUGÜN NELER OLDU

FilistinDevlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını duyurdu. Abbas, bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizma oluşturulacağını söyledi. Uluslararası topluma "İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Habir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ndeki yıkımları başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yapan Abbas, şöyle konuştu: "Halkımız haklarına kavuşmadığı sürece bölgede ve dünyada ne barış ne güvenlik ne de istikrar hakim olacaktır. Zaman uzasa da kısalsa da iğrenç işgal devleti çökecek ve kadim devletimiz bağımsızlığına kavuşacaktır."