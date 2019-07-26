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mafyasından 2 kişi, peruklu kadın tarafından öldürüldü

’de bulunan bir restoranda ’de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 16:14
tarafından öldürüldü.
İsrail'de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, Mexico City'de bir restoranda sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü. 41 yaşındaki Alon Azulay ve 44 yaşındaki Yeshurun Sutchi dün akşam saatlerinde herkesin gözü önünde öldürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan sarı peruklu bir kadın polis tarafından yakalandı. Kadın saldırgan "Suç işleme tutkum var" dese de polis, kadının rakip çeteler arasındaki savaşta "tetikçi" olarak kullanıldığına inanıyor.
İsrail'in Meksika'da bulunan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, öldürülen kişilerin hem İsrail'de hem de Meksika'da sabıkaları olduğu duyuruldu. İsrail medyası, öldürülenlerden Sutchi'nin yeraltı dünyasında çok tanınan bir kişi olduğunu yazdı.
Öte yandan, Meksika medyası kadının 33 yaşındaki Esperanza N. olduğunu yazdı. Esperanza polise verdiği ifadede bu kişileri sosyal medyada başlayan romantik ilişkisinin bozulmasından sonra öldürmeye karar verdiğini söyledi. Esperanza N. saldırının ardından peruğunu çıkarıp kıyafetlerini değiştirdikten sonra park yerine yürürken yakalandı. Polis, en az üç suç ortağı olduğu belirtilen Esperanza N.'nin uyuşturucu kaçakçılığı, silah satışı ve kara para aklama çeteleriyle bağlantısını araştırıyor.
Saldırının düzenlendiği yerde silahlı bir kişinin bir polis memurunu yaraladığı belirtiliyor.

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İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu kadın tarafından öldürüldü
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