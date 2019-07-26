TİKA balkanlara can veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Pirlepe'de bulunan Borka Taleski Devlet Hastanesine ambulans desteğinde bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen törende konuşan TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Kuzey Makedonya'da özellikle sağlık alanında birçok proje hayata geçirdiklerini anlatarak, TİKA olarak dost ve kardeş ülkelere katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Tıbbi ekipman ve donanımı Türkiye'de yapılan ambulans en yüksek sağlık standartlarına sahip olmasıyla bölgede yaşayan halk tarafından büyük sevinçle karşılandı. SABAH'a konuşan vatandaşlar "Başkan Erdoğan sadece ülkesine değil, hiçbir milleti ayırmadan hepimize sahip çıkıyor, biz kendisine minnettarız, iyiki Türkiye ve TİKA var" ifadelerini kullandı.