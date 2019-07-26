Tunus Cumhurbaşkanı yaşamını yitirdi

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Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93) hayatını kaybetti. Önceki gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin kurtarılamadığı bildirildi. Tunus'un varlıklı ailelerinin yaşadığı Sidi Busaid kasabasında dünyaya gelen Sibsi, Fransa'da hukuk eğitimi aldı. Sibsi, 1956'da ülkesinin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından; İçişleri Bakanlığı (1965-1969), Savunma Bakanlığı (1969-70) ve Paris Büyükelçiliği gibi birçok üst düzey görevde bulundu. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sibsi'nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vefatını derin bir teessürle öğrendiği Sibsi'nin ülkesine hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edileceğini belirten Erdoğan, "Kardeş Tunus halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.