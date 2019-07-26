Zapata uçamadı denize çakıldı!

BUGÜN NELER OLDU

Fransızmucit Franky Zapata'nın uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Eski jet ski şampiyonu olan Zapata, deneme sırasında denize düştü. Reuters ajansına göre Zapata'nın ekibi, Fransız mucidin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Zapata'nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu. Mucidin bu sırada gemiye inmeyi başaramadığı ve denize düştüğü belirtiliyor. 40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümünde gerçekleştirmek için bugünü seçmişti.