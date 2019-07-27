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4 gün çölde tek başına

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Giriş Tarihi: 27.7.2019

ABD'de 73 yaşındaki Gregory Randolph isimli adam kaybolduğu çölde 4 gün hayatta kalmayı başardı. Oregon eyaletinin ıssız çöl bölgesinde iki köpeğiyle birlikte yol alan adam, aracının bozulması üzerine çölde 14 mil yürüdü. Ancak bir kurtuluş bulamayan adam, iki köpeğiyle birlikte günlerce ıssız çölde mahsur kaldı. Az sayıda insanın yaşadığı ve genelde ineklerin otlatıldığı bölgeden geçen Tomas Quinones, yerde yatan yaşlı adamı fark etti. Yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine bilincini zor toplayan, susuz kalmış ve vücudunun büyük bölümünde güneş yanıkları oluşan Randolph, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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4 gün çölde tek başına
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