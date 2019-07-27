Adana değil Almanya!

Avrupa'yı kavuran sıcak havadan Almanya da nasibini aldı. Almanya'da termometreler son 70 yılın en yüksek sıcaklığını ölçtü. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), en yüksek sıcaklığın Aşağı Saksonya'nın Lingen kentinde 42.6 derece olarak ölçüldüğünü duyurdu. Köln'de termometreler 40 dereceyi gösterdi. Lingen Belediye Başkanı Dieter Krone, bunaltıcı sıcaklardan dolayı 500 kişiye yakın belediye işçisine öğleden sonra idari izin verdi. Köln ve Münih'te sıcak hava nedeniyle insanlar parklara, havuz ve nehir kenarlarına akın etti. Ortaya Türkiye'de sıcaklık rekorlarıyla bilinen Adana'yı aratmayan görüntüler çıktı. Bir Türk vatandaşı ise "Hava o kadar sıcak ki, kendimizi Adana'da gibi hissettik" dedi. Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hâkim olduğu Belçika'da sıcaklık çarşamba günü ilk kez 41.8 olarak ölçüldü. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru gelen sıcak hava dalgası, çarşamba gününden bu yana Almanya ve Belçika'nın yanı sıra Fransa, İspanya ve Hollanda'da etkili oldu.



TÜRKİYE'DE SICAK DALGASI BEKLENMİYOR

sıcak dalgası pek çok ülkeyi etkisi altına alırken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Avrupa sıcaklarının önümüzdeki 10 günlük süreçte yurtta etkili olması ve uç sıcaklıkların meydana gelmesi öngörülmüyor. Yurtta mevsim normalleri civarında kuzey ve iç kesimlerde uzun yıllar ortalamalarının 1-2 derece altında seyredecek.

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