Araba mezarlığında ballı iş fırsatı

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İngiltere merkezli lüks eşya sitesi HushHush. com, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki araba mezarlığında 30 bin sterline iş fırsatı sunuyor. Şirket, Dubai'de aralarında Lamborghini ve Ferrari gibi dünyanın en lüks araçlarını barındıran uçsuz bucaksız oto mezarlığında çalışacak otomobil meraklısı eleman arıyor. İşe alınacak araba avcısının tek yapması gereken, zengin sahipleri tarafından terk edilmiş lüks araçları bulmak, finans şirketleri ile iletişime geçmek ve aracın değerini tespit etmek. Şirket, işe kabul edilen bu şanslı kişiye yüzdelik pay da verecek.