İdlib çığlığı

Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenledikleri yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı. Dünkü saldırının ardından hafta başından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 81'i buldu. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman ve saldırılarda 26 Nisan'dan bu yana yaşamını yitiren sivilleri sayısı ise bini geçti. Hayatını kaybedenlerden 294'ü çocuklar oldu.



BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Millerler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uluslararası camianın İdlib'de hava saldırıları nedeniyle artan ölümlere kayıtsız kaldığını belirterek, Suriye'de etkisi bulunan ülkelere bir an önce saldırıların durdurulması için güçlerini kullanma çağrısı yaptı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.



GENÇ FOTOĞRAFÇI DA ÖLDÜ

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) basın çalışanı ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yapan Enes Diyab, İdlib'te çektiği fotoğrafları çocuklara gösterirken görülüyor.



CUMA NAMAZI YİNE İPTAL EDİLDİ

Beşar Esad rejiminin yoğun hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib kentine bağlı birçok ilçe ve köyde dün cuma namazı yine kılınamadı. Yoğun hava saldırıları, İdlib'in Serakib, Cebel ez Zaviye ve Maartinuman ilçeleri ile Kefrenbil beldesinde ve Marrıthırme, Hazarin, Keferruma köylerinde cuma namazının iptal edilmesine yol açtı.