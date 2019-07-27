İsrail vahşeti, protestocuları artık ayak bileklerinden vurun

BUGÜN NELER OLDU

İsrailordusu, Gazze sınırında düzenlenen protestoların başlangıcından bir yıl sonra keskin nişancılara, Filistinli göstericilerin "ayak bileklerinden vurulmaları" talimatı verdi. BBC'nin İsrail basınına dayandırdığı habere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili kararın, çok sayıda protestocunun hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından alındığını söyledi. Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla düzenliyor. Dünkü gösterilerde 56 Filistinli yaralandı. İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.Gazze'deki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınmasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceki akşam İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını açıklamıştı. Abbas'ın kararı İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistinlilere ait evleri 'güvenlik riski' nedeniyle yıkmasının ardından geldi.