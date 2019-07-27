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’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde geçen hafta silahlı kişilerce kaçırılan Yasin Çolak (33), Şener Paşa (40), Ergün Yurdakul (35) ve Seyit Emre Çelik (25), dün polis ve askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla özgürlüğe kavuştu. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz Cumartesi günü de bir Türk gemisine saldırarak 18 Türk mürettebattan 10'unu kaçırmıştı. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemicinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
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