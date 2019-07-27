Yarım tonluk dinozor kemiği

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Fransa'da kazı çalışması yapan paleontologlar, 140 milyon yıl önce yaşamış dev bir dinozor kemiği buldu. Fosil bakımından zengin olan Charente bölgesinden çıkarılan devasa kemiğin yaklaşık yarım ton ağırlığında olduğu belirtildi. Uzun kuyrukları ve uzun gövdeleri ile bilinen Sauropoda dinozor türüne ait olduğu düşünülen kemik parçasının iyi durumda olduğunu söyleyen uzmanlar, bu büyüklükteki parçanın çok nadir bulunduğunu ifade etti. Çalışma ekibi, dinozor iskeletinin diğer parçalarını da bularak iskeleti tamamlamak istiyor