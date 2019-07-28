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Balayındaki damat volkana düştü

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Balayındaki damat volkana düştü
ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan yeni evli çifte balayı zehir oldu. Karayipler'de balayı yapan Clay Chastain ve Acaimie Chastain, rehber bulamayınca harita yardımıyla Saint Kitts adasında yürüyüşe çıktı. Bir anda aktif olmayan bir volkanın içine düşen Chartain, eşi tarafından düştüğü volkandan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç adamın kafatasında kırıklar olduğu ve geçici duyma kaybı yaşadığı belirlendi. Hiç planlamadıkları bir şekilde balayılarını sonlandıran çift, kazanın ölümle sonuçlanmamasına şükrediyor.
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Balayındaki damat volkana düştü
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