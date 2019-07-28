İtalyan sahil güvenlik gemisi Sicilya limanına yanaşabildi

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından göçmenleri taşıyan ve limanlara yanaştırılmayan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 25 Temmuz'da çok sayıda göçmen botunun Avrupa kıyılarına ulaşmak için Libya'dan Akdeniz'e açıldığı belirtilirken, bu botlardan birinin Libya'nın Khoms açıklarında batan göçmen botu olduğu, 3 bota Libya Sahil Güvenliğinin müdahale ettiği, 3 botun ise Malta arama-kurtarma bölgesine kadar ilerlediği ifade edildi.

BÖLGEDE DENİZ VE HAVA KOŞULLARI BOZULDU

Malta'nın 3 bottaki 100 kadar göçmeni kurtardığı ve İtalya'nın yardımını istediği, İtalya'nın da sahil güvenlik gemisi Gregoretti ve 1 mali polis devriye botuyla 141 göçmeni kurtardığı kaydedildi. 141 göçmenden 6'sının sağlık koşullarının kötüleşmesi nedeniyle Lampedusa'da bırakıldığı aktarılan açıklamada, içinde 135 göçmen bulunan Gregoretti gemisinin ise Catania açıklarına sevk edildiği belirtildi.

Bu bölgede de dün gece deniz ve hava koşullarının kötüleşmesi sebebiyle Gregoretti gemisinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli'nin onayı ile Augusta Limanı'na yönlendirildiği ifade edildi.

YİNE GÖÇMEN FACİASI: 150 KAYIP

GÖÇMENLERİN GEMİDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik açıklamasında ayrıca, gemide tutulan göçmenlere her türlü tıbbi yardımın yapıldığı ve İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği'ne kurtarılan bu göçmenlerin yeniden dağıtımına ilişkin başvurusuna yanıt beklendiği bildirildi.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Augusta'ya gelen sahil güvenlik gemisinden şu ana kadar 135 göçmenden sadece hamileliğinin 8'inci ayında olan bir göçmen kadın ile eşi ve iki küçük çocuğunun indirilerek hastaneye götürüldüğü belirtildi. Gemide kalan 131 göçmenin ise bekleyişi sürüyor.

SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ KENDİ LİMANINA ALINMADI

Gregoretti gemisi, geçen cuma günü Lampedusa Adası'na yanaşmak istemiş, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yönetimindeki bakanlık, göçmenleri taşıdığı için kendi sahil güvenlik gemisine izin vermemişti. İtalyan basını bu olayı, "İtalyan limanları sadece göçmen kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı" ifadeleriyle duyurmuştu.

İtalyan hükümeti, Gregoretti gemisindeki göçmenlerin güvenli limanlara tahliyesi için Avrupa Komisyonuna "göçmenlerin Avrupa'da dağıtımı ve bu işin koordinesini üstlenmesi" için resmen talepte bulunmuş, bu talebe yanıt gelene dek göçmenlerin indirilmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AKDENİZ’DE GÖÇMEN FACİASI: YÜZLERCE KAYIP VAR

AFRİKA'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞİN ROTASI

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Umuda yolculuk için denize açılan göçmenlerin bir kısmı denizi geçmeyi başarırken ya da kurtarılırken, bazıları ise denizde can veriyor.

Son olarak 25 Temmuz Perşembe günü Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında alabora olan botta 150 kişinin kayıp olduğunu ve öldüklerinden endişe edildiğini açıklamıştı.