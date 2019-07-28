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karıştı 300’den fazla eylemciye gözaltı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Moskova karıştı 300’den fazla eylemciye gözaltı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 'adil bir yerel seçim' isteyen protestocuların düzenlediği eylemler dün de devam etti. 12,6 milyon kişilik nüfusa sahip başkentte 8 Eylül'de gerçekleşecek olan yerel meclis seçimlerinde birçok muhalif ismin adaylık başvurusunun kabul edilmemesi üzerine yüzlerce eylemci Moskova Belediye Başkanlığı ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi. Dünya basınında yer alan haberlerde, eyleme katılan göstericilerden 300'den fazlasının tutuklandığı belirtildi. Muhaliflerin dün Moskova'da izinsiz miting düzenleyeceklerini açıklamaları üzerine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, eylemi yasa dışı ilan etmişti. Önceki gün de eylemlerde etkili olan bazı muhalif isimlerin evlerine ve ofislerine baskın düzenlenmişti. Ayrıca muhalif lider Alexei Navalny 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Moskova karıştı 300’den fazla eylemciye gözaltı
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