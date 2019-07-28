Son dakika haberi: Atina'da deprem oldu!

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nden gelen son dakika haberine göre, Yunan başkentinin 23 kilometre kuzeybatısındaki merkez üssünde 5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Enstitünün direktörü Akis Tselentis Atina Haber Ajansı'na "endişelenmek için bir neden yok. 5.1 depreminin normal bir artçı şoku olduğunu" söyledi.

Yunan uzmanlar, 4.0 büyüklüğünde artçı şok beklediklerini söylediler. Yunanistan ana fay hatları üzerinde yer alıyor ve sürekli olarak depremler yaşanıyor, ancak nadiren hasara veya can kaybına yol açıyor.

2017'de 6.7 büyüklüğünde bir deprem Ege denizde bulunan Kos adasında iki kişinin ölümüne neden olmuştu ve ciddi hasara yol açmıştı.

1999'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem Atina'da ve başkentin kuzeybatısındaki bölgede 143 kişinin ölüme neden olmuştu..