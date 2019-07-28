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Kralı Selman'ın acı günü

Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz, 96 yaşında hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 23:37
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın acı günü

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Abdulaziz'in, yarın yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.

1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almamıştı.

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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın acı günü
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