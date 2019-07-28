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Şura Meclisi Üyesi Batis'in kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

'de, Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticilerinden, Yemen Şura Meclisi Üyesi Salah Batis'in kardeşi , silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 23:40
Yemen Şura Meclisi Üyesi Batis'in kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Yemen emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Hadramevt ilinin Seyun kentinde Cemil Batis'e silahlı saldırı düzenlendi. Batis, hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin en büyük illerinden olan Hadramevt, meşru hükümetin denetimi altında bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Yemen Şura Meclisi Üyesi Batis'in kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
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