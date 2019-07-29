5 yaşındaki Jayden 13 kişiyi kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninChicago kentinde yaşayan 5 yaşındaki Jayden Aspinosa isimli çocuk, gece çıkan yangını farkederek durumu teyzesine haber verdi ve binada yaşayan 13 kişinin canını kurtardı. Jayden, dün yerel saatle 04.00 sularında çıkan yangında dumandan etkilenerek uyandı. "Yangın" diye bağıran Jayden birlikte kaldığı kızkardeşi ve teyzesini uyandırdı. Ardındansa Jayden'ın teyzesi, iki katlı binada yaşayan diğer insanlara durumu haber verdi. Olay anında Jayden ve kızkardeşinin anne-babasının bulunmadığı belirtilirken, anne Tracey Espinosa, "Kızkardeşinin de hayatını kurtarmış. Böyle bir cesareti ondan beklemezdim. Kahraman oldu" diye konuştu.