Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi
ABD'de kan donduran cinayet! ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Jeffersonville şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Joseph Oberhansley'in eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldürüp, beynini yediği iddia edildi. Vahşi adam Clark County Mahkemesi'nde yapılan ön duruşmada masum olduğunu savundu.
Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:58Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:00
Hakkındaki suçlamalara göre Oberhansley, 46 yaşındaki kurbanın kafatasını kesip beynini çıkarmak için elektrikli testere kullandı. Mahkeme huzuruna çıkarılan vahşi adamın sevgilisinin beynini, kalbini ve akciğerlerini yediği ifade edildi.