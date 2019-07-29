Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi

Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi

'de ! ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Jeffersonville şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Joseph Oberhansley'in eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldürüp, beynini yediği iddia edildi. Vahşi adam Clark County Mahkemesi'nde yapılan ön duruşmada masum olduğunu savundu.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:00
Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi

Hakkındaki suçlamalara göre Oberhansley, 46 yaşındaki kurbanın kafatasını kesip beynini çıkarmak için elektrikli testere kullandı. Mahkeme huzuruna çıkarılan vahşi adamın sevgilisinin beynini, kalbini ve akciğerlerini yediği ifade edildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN