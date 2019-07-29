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’te 7 Filistinli daha gözaltına alındı

askerleri ’te 7 vatandaşını evlerine girerek gözaltına aldı. Bir gencin işkence edilerek gözaltına alındığı görüntüler amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 10:40
Kudüs’te 7 Filistinli daha gözaltına alındı

İsrail askerleri Kudüs'te 7 Filistin vatandaşını evlerine girerek gözaltına aldı. Bir gencin işkence edilerek gözaltına alındığı görüntüler amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı bir mahalle olan Al-Issawiya'da, İsrail askerleri, Filistin vatandaşlarının evlerine girerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Ailelerinin gözleri önünde gözaltına alınan vatandaşların çoğunluğunun genç olduğu belirtilirken, Fadi Yusuf Obeid isimli bir Filistin vatandaşının işkence edilerek gözaltına alındığı görüntüler amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Sırtında yara izleri görülen gencin, elleri ters kelepçelenerek araca bindirildiği görüldü. Bu sırada Yusuf'un babası oğlunu kurtarmak için araca doğru koşarken, İsrail askeri tarafından engellendi.

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Kudüs’te 7 Filistinli daha gözaltına alındı
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