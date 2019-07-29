Son Dakika haberi: 41 yıllık baba yadigarı motosikletle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiler!

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika haberi sosyal medyada oldukça dikkat çekti! Burdur 'un Karamanlı ilçesinde traktör tamirciliği yapan kardeşler, atmaya kıyamadıkları baba yadigarı motosikleti, çocukluk hayallerini süsleyen arazi aracı ATV'ye dönüştürdü. Karamanlı Sanayi Sitesi'nde traktör tamirhanesi işleten Fatih (30) ve Veli Pekşen (26) kardeşler, babalarının hurdaya çıkan 1978 model motosikletini atmaya kıyamadı. Motosikletin motorunu tamir ederek yeniden çalıştıran Pekşen kardeşler, hurda araçlardan temin ettikleri parçalarla motosikleti, arazi aracına çevirdi. Fatih Pekşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yıllarca kullandığı motosikleti atmaya kıyamayınca, çocukken hayalini kurdukları arazi aracı ATV'ye dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi.