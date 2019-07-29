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haberi: 41 yıllık baba yadigarı motosikletle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiler!

'dan gelen haberi çocukluk hayallerini gerçekleştiren iki kardeşin azmini ve kararlılığını gözler önüne serdi. Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan traktör tamirciliği mesleğini yapan kardeşler, baba yadigarı motosikleti atmaya kıyamadılar ve çocukluk hayallerini gerçekleştirdiler. ve Veli Pekşen kardeşler kendi imkanlarıyla 41 yıllık motosikleti ATV'ye dönüştürdü! Babaları da duygu dolu hislerini aktardı...

Giriş Tarihi: 29.7.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:23
Son Dakika haberi: 41 yıllık baba yadigarı motosikletle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiler!

Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberi sosyal medyada oldukça dikkat çekti! 'un Karamanlı ilçesinde traktör tamirciliği yapan kardeşler, atmaya kıyamadıkları baba yadigarı motosikleti, çocukluk hayallerini süsleyen arazi aracı ATV'ye dönüştürdü. Karamanlı Sanayi Sitesi'nde traktör tamirhanesi işleten Fatih (30) ve Veli Pekşen (26) kardeşler, babalarının hurdaya çıkan 1978 model motosikletini atmaya kıyamadı. Motosikletin motorunu tamir ederek yeniden çalıştıran Pekşen kardeşler, hurda araçlardan temin ettikleri parçalarla motosikleti, arazi aracına çevirdi. , AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yıllarca kullandığı motosikleti atmaya kıyamayınca, çocukken hayalini kurdukları arazi aracı ATV'ye dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi.

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Son Dakika haberi: 41 yıllık baba yadigarı motosikletle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiler!
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