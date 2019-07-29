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Trump ile Johnson arasında ilk resmi görüşme gerçekleşti

ABD Başkanı ile İngiltere'nin yeni Başbakanı arasındaki ilk resmi telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 06:54
Trump ile Johnson arasında ilk resmi görüşme gerçekleşti

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ile Johnson'ın cuma günü telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Johnson, görüşmede, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bunun yanında ikili, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ikili ekonomik ilişkilerin hızlıca derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Johnson'ın "iyi bir adam olduğunu" ve "kendisiyle şimdiden bir ticaret anlaşması yapma" konusunda çalışmaya başladıklarını söylemişti.

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Trump ile Johnson arasında ilk resmi görüşme gerçekleşti
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