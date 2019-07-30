11 Eylül saldırganından Suudi Arabistan'a işbirliği teklifi!

ABD'de 11 Eylül terör saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed, kendisi hakkında idam cezası istenmezse terör kurbanlarının Suudi Arabistan'a karşı açtığı davaya iş birliğiyle yardımcı olabileceği teklifinde bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 11 Eylül terör saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Muhammed, hakkında idam cezası istenmediği takdirde kurbanların Suudi hükümetine saldırıların düzenlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle açtığı davada iş birliği teklif etti.