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saldırganından 'a işbirliği teklifi!

ABD'de terör saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed, kendisi hakkında idam cezası istenmezse terör kurbanlarının 'a karşı açtığı davaya iş birliğiyle yardımcı olabileceği teklifinde bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 11:59
11 Eylül saldırganından Suudi Arabistan'a işbirliği teklifi!

ABD'de terör saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed, kendisi hakkında idam cezası istenmezse terör kurbanlarının 'a karşı açtığı davaya iş birliğiyle yardımcı olabileceği teklifinde bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 11 Eylül terör saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Muhammed, hakkında idam cezası istenmediği takdirde kurbanların Suudi hükümetine saldırıların düzenlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle açtığı davada iş birliği teklif etti.

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11 Eylül saldırganından Suudi Arabistan'a işbirliği teklifi!
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