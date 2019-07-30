Çad'ı "güzelleştiren" kadın: Mekka

Afrika'nın en fakir ülkelerinden Çad'ın tek kadın biyomedikal mühendisi olan Mekka Şerif Mahamat, yaptığı çalışmalarla kadınların hayatına dokunuyor.

Ülkesinde liseyi bitirdikten sonra, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Bilim ve Teknoloji Kadın Koleji Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden mezun olan 30 yaşındaki Mahamat, ardından Afrika Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında master yaptı.

Ülkesinin tek kadın biyomedikal mühendisi olarak başkent Encemine'deki Besi Hayvancılığı Geliştirme ve Araştırma Enstitüsünde (IRED) çalışan Mahamat, ilaç üreterek ülkesindeki medikal yeniliklere katkı sunuyor.

Mahamat'ın da üretimine büyük katkı sunduğu farmasötik ilaçlar Orta Afrika'da sadece IRED'de yapılıyor.

Sadece kendi mesleğini yapmakla yetinmeyen Mahammat, "Kız Kardeşler Tasarım" markasıyla tasarladığı Çad-Sudan yöresel ve tesettür elbiseleri internetten satmasının yanı sıra kurucusu olduğu "Güzellik Enstitüsü"nün de yöneticiliğini yapıyor.

Gün içerisinde enstitüde biyomedikal mühendislik alanında araştırmalar ile internetten siparişlerle ilgilenen Mahamat, işten çıktıktan sonra gece yarılarına kadar güzellik merkezinde vücut, yüz, saç bakımları, buhar banyosu, makyaj, manikür ve pedikür hizmeti vererek kadınlara eğitim verdiğini kaydetti.

"2024 YILINA KADAR 500 KADINI ESTETİK ALANINDA EĞİTECEĞİM"

AA muhabirine çalışmalarını ve hedeflerini anlatan Mahamat, "Hayal dünyamızı, hayatımızı şekillendiren kendine güven ve saygıdır, akabinde rahatlık ve refah zaten gelir." dedi.

Mahamat, güzellik enstitüsünün 6 kız kardeşine de iş imkanı sağladığını ifade etti.

Ailesini ve iş arkadaşlarını çok sevdiğini ifade eden Mahamat, "Yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorum ve çalışmayan, başkalarına yardım etmeyen insanlardan hoşlanmıyorum. 2024 yılına kadar, 500 kadını estetik alanında eğitmiş olacağım ve Çad'da kumaş fabrikası kuracağım." dedi.

TEKNİK DESTEK EKSİKLİĞİ

Yöneticilerin çalışma ve projelerini takdir etmesi dolayısıyla IRED'de kendisine büyük çalışma alanı sunulduğunu belirten Mahamat, laboratuvarlarda makinelerin kurulum ve tamirine kadar her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Mekka, çok daha fazla teknisyene ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Mekka, enstitüdeki mevcut koşullar ile ihtiyaçları arasındaki farkın ciddi olduğunu dile getirerek bozulan parçaların yedeklerini bulmakta zorlandıklarını kaydetti.