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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması! ile Türkiye arasında sorun yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye gönderilmesi üzerine ile Türkiye arasında sorunların yaşandığına dair sorduğu soruyu, “NATO ile herhangi bir sorunumuz yok. Genel sekreterin, hatta genel sekreter yardımcısının, S-400’e dair açıklamalarına bakarsanız, bunun NATO için bir problem olmadığını görürsünüz." diyerek cevapladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 12:20
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması! NATO ile Türkiye arasında sorun yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına ilişkin, "S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor." dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Rus basınının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Nur Sultan'da ağustos ayında düzenlenecek görüşmeye ve Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"SOĞUKKANLILIĞI KORUMALI"

Çavuşoğlu, 1 ve 2 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak görüşmelerde kritik meseleleri ele alacaklarını belirterek "Soğukkanlılığı korumalı ve siyasi sürece daha fazla itina göstermeliyiz. Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu da müzakere edeceğiz. Komitenin kuruluşunu ilan etmek için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

"NATO İLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Türkiye'nin S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığına yönelik soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400'lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi." cevabını verdi.

Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunun altını çizdi.

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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması! NATO ile Türkiye arasında sorun yok
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