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Cezaevi isyanında 52 kişi can verdi

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Cezaevi isyanında 52 kişi can verdi
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira Hapishanesi'nde, iki çete arasında çıkan kavganın ayaklanmaya dönüşmesiyle 52 mahkum yaşamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi. Yetkililer, ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, bir çoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi. İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı. 200 kişi kapasiteli hapishanede 300'den fazla mahkum bulunuyor.
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Cezaevi isyanında 52 kişi can verdi
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