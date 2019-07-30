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Pakistanlı muhabirden ilginç anonsu

Pakistanlı muhabir , yoğun yağışlar sonucu oluşan nedeniyle gittiği bölgede, boğazına kadar sel suyuna girerek haber anonsu yaptı. Hüseyin’in görüntüleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 16:55
Pakistanlı muhabirden ilginç sel anonsu

Pakistanlı muhabir Azadar Hüseyin, yoğun yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle gittiği bölgede, boğazına kadar sel suyuna girerek haber anonsu yaptı. Hüseyin'in görüntüleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Pakistanlı muhabir sel haberini suyun içinden böyle sundu

Pakistan'ın yerel haber kanalı GTV News'te muhabirlik yapan Azadar Hüseyin, yoğun yağışlar sonucu taşan İndus Nehri'nin bulunduğu bölgeye gitti. Burada boğazına kadar sel suyuna girerek haber yapan Hüseyin, kanalın görüntüleri yayınlamasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Kanalın yayınladığı görüntülerde, Hüseyin'in boğazına kadar suda olduğu ve tek eliyle suyun üstünde tuttuğu mikrona konuşmaya çalıştığı görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere 'habercilik seviyesi budur!' ve 'işine bağlılık' gibi yorumlarda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Hüseyin'in 'zam alması gerektiği' ve 'Pulitzer Ödülü'nü hak ettiğine' dair yorumlarda bulundu.

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Pakistanlı muhabirden ilginç sel anonsu
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