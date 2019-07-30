Pilot ‘pes’ dedirtti

Tunus'tan yakıt alan uçak, yakıt borcunu ödeyemeyince Tunus Kartaca Havalimanı güvenlik ekipleri tarafından kalkışına izin verilmedi. Sorunu çözmek isteyen uçağın pilotu sıra dışı bir yola başvurdu. Pilot, yolculuğun devam etmesi için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi. Parayı toplamayan yolcular, sorunun çözülmesi ve uçağın seferini gerçekleştirmesini yerlerde oturarak bekledi. Bu süreç boyunca havayolu tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. Olay üzerine Tunus'un Bağdat Büyükelçiliği tarafından 'Uçağın havalimanı tarafından alıkonulmadığı ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığı' açıklaması yapıldı.

Havalimanı yetkilileri, Irak'ın Tunus Büyükelçiliği ile koordine sağlayarak gereken paranın ödenmesiyle uçağın seferini yaptığını bildirildi.

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