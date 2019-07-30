Polisler göçmenleri dövüp soyuyor

Ülkelerindeki savaş, yokluk ve krizlerden kaçarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin trajedisi bitmiyor. Akdeniz'de neredeyse her gün onlarca göçmen yaşamını yitirirken, Avrupa'ya karadan ulaşmaya çalışanlar ise hem aşırı sağcıların hem de polisin saldırıları ile karşı karşıya kalıyor. Yunanistan polisinin birçok kez göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıkmıştı. Macaristan'ın ise mültecileri kamplarda aç bıraktığı basınlara yansımıştı. Göçmenlere yönelik son insanlık dışı uygulama haberi Hırvatistan'dan geldi.







VÜCUTLARI YARA İÇİNDE

Bosna Hersek'ten Avrupa Birliği (AB) üyesi olan komşu Hırvatistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin sınır polisi tarafından feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin özel haberine göre Hırvatistan sınır polisi ayrıca Maljevac sınır kapısını geçen göçmenleri dövdükten sonra üzerlerindeki para ve telefon gibi değerli eşyaları soyuyor. Kameralara vücutlarında oluşan darp izlerini gösteren göçmenler, mülteci oldularını söylediklerinde ise polislerin daha şiddetli dövdüklerini aktardı.

İsmi gizli kalmak koşuluyla BBC'ye konuşan bir Hırvat polisi de göçmenleri Bosna Hersek'e geri gönderme emrini kendilerine üst makamların verdiğini itiraf etti. Haberde AB yasalarına göre göçmenlerin bu şekilde geri gönderilmelerinin yasak olduğu da hatırlatıldı.

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