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’yi ’lı teröristler yönetiyor”

ABD merkezli Carnegie Enstitüsü, 'de terör örgütü /'nın işgalindeki kuzeydoğu bölgelerinde kurduğu sözde kantonlarda Kandil'den gelen PKK elebaşlarının, karar verme mercisinde bulunduğunu belirtildi

Giriş Tarihi: 30.7.2019
“YPG’yi PKK’lı teröristler yönetiyor”

Carnegie Enstitüsünce, "Kuzeydoğu Suriye'de Kürt-Arap Güç Mücadelesi" başlıklı çalışmada, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde Araplara yönelik ayrımcı politikalara ve baskılara ilişkin analiz yayımlandı. Çalışmada, "Kandil'den gelen üst düzey PKK'lılar, Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde yer alıyor. Bu kişiler, Kandil'de eğitim almış, Türkiye'ye karşı PKK adına aktif olan, çoğunluğu da PKK'ya katılmış Suriyelilerden oluşuyor" denildi.
Bu arada Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, ABD'nin Fırat'ın doğusunda petrol sahalarını yağmaladığını, petrol kaçakçılığı karşılığında Kürt ve Araplara silah yardığımı yaptığını söyledi.

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“YPG’yi PKK’lı teröristler yönetiyor”
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