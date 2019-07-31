Afganistan’da 6 ayda bin 366 sivil öldü

BUGÜN NELER OLDU

BirleşmişMilletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) raporuna göre, ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken 2 bin 446 kişi yaralandı. Rapora göre, yılın ilk yarısındaki 3 bin 812 ölüm ve yaralanmanın yüzde 37'si hükümet ve koalisyon güçlerinin saldırılarında gerçekleşti. Taliban başta olmak üzere hükümet karşıtı gruplar da kayıpların yüzde 52'sine sebep oldu. Hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 31 arttı.